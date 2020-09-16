Выпившая два литра пива россиянка уронила младенца на горке и попала на видео

tg

Жительница Тульской области выпила почти два литра пива и попыталась прокатить младенца в коляске по рампе в скейтпарке. В результате она дважды упала и уронила ребенка. Снятое очевидцами видео опубликовало издание Baza.

На кадрах женщина разгоняется и врезается коляской в основание горки. Вместе они падают вперед, и маленькая девочка практически выпадает из крепления. Успокоив плачущую дочь, россиянка во второй раз пошла на штурм рампы. Когда коляска была близка к вершине горки, мать поскользнулась, и младенец опять падает.

Наблюдавшие за происходившим школьники вызвали полицию. На родительницу составили протокол, девочку отправили на обследование в больницу, травм врачи не обнаружили.

Канал отмечает, что это уже третий ребенок тулячки. Двух старших детей забрали органы опеки.