В России несколько месяцев избивали и пытали годовалого мальчика

В больницу Омской области доставили полуторагодовалого мальчика со следами пыток и побоев, отбитой селезенкой и рахитом от недоедания. Его и мать госпитализировали, подозреваемые в истязании и пытках устанавливаются, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным следствия, с августа этого года в ауле Коянбай кто-то неоднократно избивал маленького ребенка и ограничивал его свободу передвижения. Мальчик жил с 20-летней матерью и ее беременной знакомой с тремя детьми.

К истязанию несовершеннолетнего могут быть причастны сожители, уточняет Telegram-канал «112». По словам родительницы, после смерти мужа она с сыном переселилась к соседям и помогала им по дому в обмен на жилье и еду. Позже ее обязали полностью вести хозяйство, а ребенка в течение нескольких месяцев избивали, связывали и заклеивали рот скотчем. Женщина боялась уйти, потому что соседка якобы грозилась написать заявление в органы опеки, которые заберут мальчика.

Сожители отрицают свою причастность к насилию. По их версии, мать сама издевалась над сыном.

Канал отмечает, что родительница свободно перемещалась по аулу и по какой-то причине ни разу не пыталась сбежать или обратиться к родственникам в соседней деревне или в полицию.

В посте также приложена фотография ребенка с ног до головы в зеленке, с перевязанными бинтами руками, со связанными конечностями.

Возбуждено уголовное дело об истязании малолетнего (часть 2 статьи 117 УК). Проводится проверка по факту возможной халатности должностных лиц, которые должны заниматься профилактикой преступлений в отношении детей (статья 293 УК).