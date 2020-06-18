Пытавший мальчика многочасовым стоянием на гречке россиянин объяснился

Житель Омска Сергей Казаков, который ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречку и заставлял часами стоять на крупе, объяснил свой поступок попыткой воспитать из ребенка мужчину. Об этом он заявил в Омском областном суде, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В определенный момент я перешел к более жесткой мере воспитания. Хотел, чтобы он [пасынок] рос честным и умным, как и подобает мужчине», — сказал Казаков.

Радиостанция отмечает, что Омский областной суд утвердил приговоры Казакову и его жене Юлии Юмашевой, матери мальчика. Юмашеву отправят в колонию общего режима на 1,5 года, ее мужа — на 4,5 года. Их обвинили в неисполнении родительских обязанностей, истязании и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее житель Омска и его сожительница, которые издевались над мальчиком, отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично.

Об истязании ребенка отчимом стало известно в декабре прошлого года. Мальчик рассказал обо всем соседям, и они вызвали полицию. Тогда выяснилось, что мужчина часами заставлял его стоять коленями на гречке, и крупа вросла в кожу. Ее пришлось удалять хирургическим путем. Наказания происходили с одобрения матери мальчика, которая заявила, что сама попробовала постоять на гречке и ей было не больно.

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