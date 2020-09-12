В российском городе избили годовалую девочку

В Санкт-Петербурге избили годовалую девочку. В гости к ее родителям пришла 41-летняя приятельница, которую правоохранители и подозревают в случившемся. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Она была пьяной. Вела себя, мягко говоря, неспокойно, и в результате на нее составили протокол за мелкое хулиганство», — рассказал источник газеты. Однако личность злоумышленника на данный момент так и не установлена. Сама семья на учете в органах опеки не стояла.

Отмечается, что малышку госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы спины и кровоподтеки на лице.

В апреле в Удмуртии женщина родила ребенка и оставила его в пакете под кустом. Свой поступок женщина объяснила тем, что она еще не устроила личную жизнь и у нее нет денег на содержание ребенка.