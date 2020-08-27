Россиянин на квадроцикле открыл огонь по детской площадке

Водитель квадроцикла в Подмосковье обстрелял детей во дворе жилого дома. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 26 августа в Подольске. Мужчина въехал во двор, развернулся и начал стрелять из пистолета по детской площадке, на которой гуляли дети.

Один из взрослых попытался догнать стрелка, но тому удалось скрыться.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В июле 2019 года в Саранске местный житель открыл стрельбу по детям. Он возмутился из-за того, что дети бегали по крышам гаражей, и сделал им замечание. В результате начался спор, и мужчина, достав пневматический пистолет, начал стрелять. Один ребенок получил травму. Мать пострадавшего заявила, что стрелявший в ее сына мужчина не делал замечаний и взялся за пистолет молча.