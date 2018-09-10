На Украине пенсионер открыл огонь по играющим детям

На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали. Об этом сообщает УНИАН.

Это произошло в поселке городского типа Новая Одесса в Николаевской области в воскресенье, 9 сентября. Около 17:00 в полицию поступило сообщение, что 68-летний местный житель выстрелил по играющимся детям из самодельного оружия. Пострадали 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Стрелявший также получил травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу, остатки самодельного оружия направлены на экспертное исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», решается вопрос о задержании мужчины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В марте 88-летний житель американского Чикаго (штат Иллинойс), страдающий слабоумием, выстрелил в проститутку, которая потребовала заплатить ей за услуги 20 долларов.

В октябре 2017 года в Туле 70-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья в воздух, чтобы распугать игравших во дворе детей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



