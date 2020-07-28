В России однорукий охранник спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка

На западе Москвы однорукий охранник Алексей Данилкин вместе со своим отцом Олегом, тоже работающим охранником, спасли выпавшего из окна седьмого этажа семилетнего ребенка. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, дом расположен на улице Ватутина. 27 июля мужчины патрулировали территорию, когда Алексей заметил, что в районе 7 этажа висит маленький ребенок, держащийся за провод антенны. Тогда Алексей побежал в бытовку и принес оттуда матрас, после чего с помощью отца растянул его под окнами.

Мужчины пытались подбодрить ребенка, но тот плакал и кричал, и в какой-то момент оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Алексей и Олег пытались рассчитать место падения, но ребенок упал на край матраса и отлетел в кусты. Матрас и кусты смягчили удар. Мальчик был в сознании, но сильно плакал. Вызванные очевидцами врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей, мальчика доставили в реанимацию.

Очевидцы рассказали, что пострадавший живет с родителями и младшим братом. Он находился дома один и играл у открытого окна. Отец, дипломатический сотрудник, был на работе, а мать ушла с младшим ребенком. Как пишет МК, происшествием заинтересовались органы опеки и полиция.

26 июля сообщалось, что в Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил. Ребенок был со старшими братьями, пока родители собирали мебель в соседней комнате, а дедушка спал. Окно без москитной сетки было немного приоткрыто для проветривания. В какой-то момент мальчик открыл его полностью и выпал, внизу его обнаружил сосед. Ребенок получил сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушибы, его поместили в реанимацию.