Российский ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

В Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Трагедия произошла в пятницу, 24 июля. Ребенок был в комнате со старшими братьями, когда родители в соседней комнате занимались сборкой мебели, а дедушка спал. Окно без москитной сетки было немного приоткрыто для проветривания. Мальчик в какой-то момент открыл его полностью и выпал. Его обнаружил лежащим на земле сосед.

Сейчас ребенок с сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибами находится в реанимации. По информации мэрии, семья характеризуется как благополучная и не попадала в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время квеста про динозавров. При переходе из одной локации в другую мальчик сорвался с лестницы без перил. Он упал головой вниз на бетон с высоты двух метров. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, его госпитализировали в больницу