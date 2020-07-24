Ребенок уронил бюст XVIII века в Царском селе

В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века, сообщила пресс-служба музея.

«Бюст получил серьезные повреждения», — отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, мальчик находился в парке вместе с родителями и братом. Как заверил отец, ребенок уронил бюст по неосторожности.

«На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Платить за реставрацию произведения искусства придется родителям ребенка.

В музее-заповеднике констатируют, что в прошлом году в Камероновой галерее уже был похожий случай: школьник, пришедший в Екатерининский парк вместе с одноклассниками, уронил бюст Алкивиада.

Бюст умирающего гиганта был изготовлен с античного оригинала мастером Эдмом Гастклу в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств.