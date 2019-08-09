В Москве хулиган перерисовал картину стоимостью в миллионы рублей

В Москве хулиган перерисовал портрет художника Владимира Суздальцева, который хранится в галерее Шилова на Знаменке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Работники музея обратились в полицию по факту случившегося и рассказали, что неизвестный человек смыл полотно, а потом самостоятельно добавил некоторые детали. Сотрудники галереи на протяжении нескольких недель не замечали изменений на полотне, стоимость которого составляет 9,7 миллиона рублей.

Портрет пополнил фонд галереи Шилова в 2013 году. В июле этого года сам живописец Александр Шилов во время обхода обратил внимание на то, что первый слой картины частично поврежден.

В мае 2018 года в Третяьковской галерее повредили картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Вандал объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь», а также пожаловался на давление со стороны «всех», в том числе сотрудников Третьяковки. Его приговорили к 2,5 года колонии.

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