В Москве украли картину Левитана стоимостью два миллиона рублей

Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью два миллиона 240 тысяч рублей была похищена в Москве. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Полотно украли у художественного эксперта. С заявлением о пропаже в полицию обратился директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова». По словам источника, 11 апреля холст передали по расписке, после чего он пропал.

Отмечается, что позднее картина была обнаружена на онлайн-аукционе.

В январе из Третьяковской галереи была украдена картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Вор подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся на глазах у посетителей выставки. Злоумышленника позже задержали, а полотно было возвращено в музей.

В 2014-м налетчики украли из музея в Ивановской области четыре картины Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В 2016-м преступники были задержаны. В ходе расследования уголовного дела полотна были возвращены музею.

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