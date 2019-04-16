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В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot

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Вероника Никульшина (архивное фото)

В Москве полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на активиста группы Петра Верзилова.

Отмечается, что Никульшина планировала отправиться в Большой театр на церемонию вручения премии «Золотая маска». Вместе с ней были руководители проекта «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов, которых также задержали полицейские в гражданской одежде. По словам Верзилова, их собираются отвезти в ОВД «Красносельский».

Уточняется, что участница Pussy Riot собиралась посетить мероприятие, так как исполнила одну из ролей в спектакле Poe.Tri «Театра. На Вынос». Постановка претендует на «Золотую маску» в номинации «экспериментальный театр».

В июле 2018 года участников Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию «Милиционер вступает в игру», в рамках которой активисты, облаченные в форму сотрудников полиции, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

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