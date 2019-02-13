Пьяную Алехину из Pussy Riot сняли с авиарейса из Барселоны в Милан

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину сняли с авиарейса из Барселоны в Милан. Об этом пишет El Mundo.

После последнего концерта в рамках тура «Дни бунта», с которым Pussy Riot гастролируют по Испании, полицейские вывели Алехину и еще одного участника труппы из самолета. Утверждается, что они были в состоянии алкогольного опьянения и пытались устроить скандал на борту после того, как лайнер начал выруливать на взлетную полосу.

Оставшиеся в Барселоне купили билеты на следующий рейс, однако им было отказано в перевозке из-за того, что они все еще были пьяны.

Газета отмечает, что испанские организаторы описали тур Pussy Riot как «кошмар с разгромленными номерами отеля, выкинутой в окно мебелью и постоянными стычками», и пообещали, что никогда больше не будут работать с этой группой.

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