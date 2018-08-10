Мария Алехина из Pussy Riot проигнорировала запрет и сбежала из России

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, которой запретили выезд из России, покинула страну. Об этом сообщает The Guardian.

Активистка выехала из России на автомобиле через Белоруссию. После этого она проехала более тысячи километров и попала на территорию Евросоюза через Литву, где села на самолет до Великобритании.

«В этом нет ничего особенного. Точно так же покидают страну много россиян, причем легально», — заявила она.

8 августа Алехина пыталась вылететь из московского аэропорта Домодедово, но ее остановили сотрудники пограничной службы ФСБ. Она собиралась отправиться в Лондон и далее — в Эдинбург, где запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик, сказал, что ФСБ», — рассказала Алехина.

Пограничники заявили, что ей закрыт выезд из страны. Причиной, по данным The Guardian, стало уклонение от обязательных работ за баннер: «С днем рождения, палачи» на здании ФСБ на Лубянке и за запуск бумажных самолетиков в поддержку Telegram.

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