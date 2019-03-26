В «Симпсонах» показали Pussy Riot

В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot. Сцена из эпизода опубликована на YouTube-канале Animation on FOX.

По сюжету серии шестиклассницы из школы города Спрингфилд протестуют против запрета директора Скиннера на ношение сандалий. Они предстают в сериале в цветных балаклавах и обливают краской кабинет директора.

Активист и участник Pussy Riot Петр Верзилов прокомментировал эпизод в Twitter, назвав произошедшее «мегабомбой и супермечтой». «Барт подружился с шестиклассницами, которые создали группу Bossy Riot и они вместе устраивают акции по всему городу», — написал он.

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