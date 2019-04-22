Украденная картина Левитана нашлась

Правоохранительные органы установили местонахождение картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», о краже которой было подано заявление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

По его словам, полотно вернут в понедельник, 22 апреля. Также эксперты планируют его осмотреть, чтобы выяснить, имеются ли на нем повреждения.

Полиция проводит проверку в связи с пропажей картины.

Ранее 22 апреля стало известно о краже произведения искусства стоимостью два миллиона 240 тысяч рублей.

Полотно украли у художественного эксперта. С заявлением о пропаже в полицию обратился директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова». Сообщалось, что 11 апреля холст передали по расписке, после чего он пропал.

Отмечается, что позднее картина была обнаружена на онлайн-аукционе.

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