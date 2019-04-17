В Лондоне откроется музей вагины

В Лондоне на территории Камден-маркет откроется временный музей, посвященный вагине. Об этом сообщает издание The Mirror.

Создательница музея Флоренция Шехтер, узнав об открывшемся в 2017 году музее фаллосов в Исландии, решила, что где-то в мире должен быть такой же музей, но посвященный женским половым органам. Она считает, что необходимо разрушить табу и начать говорить о вагинах, женских обрезаниях, насилии, а также рассказать о месте влагалища в науке, истории и культуре.

«Это действительно важно, потому что это все еще чрезвычайно стигматизированная часть тела», — заявила Шехтер. По ее словам, некоторым женщинам до сих пор неловко ходить на прием к врачу, чтобы проконсультироваться по поводу рака шейки матки, также во многих странах все еще не говорят о менструации, а в Непале во время критических дней женщин даже выгоняют из дома. «Мы говорим обо всем, что не принято — это наша цель», — заключила девушка.

Сейчас идет сбор денег на строительство постоянного музея, для этого необходимо скопить 130 тысяч фунтов стерлингов. К апрелю 2019 года уже удалось собрать около 40 тысяч. Пожертвовать деньги можно на сайте музея. У всех, кто вложил средства в развитие проекта, есть шанс выиграть вязаную крючком вагину.

Ранее, в марте, в Москве в туалете столичного музея истории телесных наказаний на Арбате открыли музей истории проституции. Как утверждает создатель музея, художник Валерий Переверзев, миссия музея — вызвать у человека ощущение неприятия, обманутости, «всего гадкого».

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