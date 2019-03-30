В России открылся музей истории проституции

В туалете столичного музея истории телесных наказаний на Арбате открыли музей истории проституции, пишет «Коммерсантъ».

Его создатель — художник и коллекционер Валерий Переверзев. «Экспозицию следует воспринимать целостно, не нужно уделять внимание отдельным экспонатам. Мое мнение, что такому музею место только в туалете, грубо скажу — в сортире», — пояснил он изданию.

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В основе экспозиции, размещенной в трех помещениях общей площадью около четырех квадратных метров — старинные фотографии куртизанок, книги, платья, пояса верности. Все это Переверзев собирал в течение полугода.

Миссия музея, по его словам, в том, чтобы вызвать у человека ощущение неприятия, обманутости, «всего гадкого».

«Этот музей противоречит воле президента, он не вписывается в стратегию национальной безопасности», — заявил пришедший на открытие активист движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Феминистки, по словам Переверзева, как и православные активисты и коммунисты, отнеслись к экспозиции негативно, пообещав сровнять ее с землей.

Это первый музей посвященный проституции в России. За границей полноценная экспозиция по данной тематике под названием «Секреты красных огней» открыта в Амстердаме.

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