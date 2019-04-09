Назван самый популярный музей Москвы

Мультимедиа Арт Музей (МАММ) стал самым популярным музеем Москвы в 2018 году. Об этом предает ТАСС.

За прошедший год МАММ посетили более миллиона человек. Однако самая популярная экспозиция последней зимы прошла под крышей Центрального выставочного зала «Манеж». Выставку «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» увидели 350 тысяч человек. Также отмечается, что с 2010 года интерес россиян к городским музеям вырос на 70 процентов.

Ранее в марте стало известно об открытии музея истории проституции в центре Москвы. Провокационная экспозиция занимает около четырех квадратных метров. На выставке представлены старинные фотографии куртизанок, книги, платья и пояса верности. По словам основателя музея, он собрал эти вещи вместе для того, чтобы вызвать у человека ощущение неприятия и «всего гадкого».

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