В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях

Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Об этом директор музея Ирина Антонова рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Музей — это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь», — указала она. Антонова подчеркнула, что половина посетителей музея — дети. «Что такое алкоголь? Это значит столики. Это сидят люди, а тут приходят школьники, которые заказывают себе чай или кофе. Зачем это нужно?» — поинтересовалась она.

Директор также выразила сомнения насчет того, что в музеи вернут алкоголь. «Я уверена, что наши будут против», — сказала она и добавила, что этот вопрос не обсуждался.

Минкультуры предлагает изменить закон, по которому в настоящий момент торговать спиртным можно в театрах, концертных залах и парках. В ведомстве хотят отменить запрет для всех организаций, которые ведут «деятельность в области культуры».

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