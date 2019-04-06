Алкоголь решили вернуть во все учреждения культуры

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

В министерстве считают, что действующий закон, который разрешает продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках, ущемляет права граждан. В связи с этим, были подготовлены поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как рассказали «РБК» в пресс-службе министерства, в поправках предлагается ​отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в местах, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры». Норма будет распространяться на все подобные организации.

Отмечается, до 2016 года продавать спиртное разрешалось в любых культурных учреждениях, но затем эти возможности ограничили.

Ранее против продажи алкоголя в подобных организациях выступала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на проблему, после инцидента в Третьяковской галерее, когда нетрезвый посетитель повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

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