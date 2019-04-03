Обнаружены владельцы самой дорогой картины в мире

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Исчезнувшее полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» — самое дорогое произведение искусства в истории — находится в собственности властей Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный филиал Лувра.

«Примите во внимание, что департамент по культуре и туризму Абу-Даби является собственником картин», — сказали в музее. В департаменте комментировать ситуацию отказались.

31 марта стало известно, что сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится полотно. О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

В 2017 году «Спасителя мира» за рекордные 450,3 миллиона долларов приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Картина «Спаситель мира» датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — 1763 год, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников Да Винчи.

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