Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери

Икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская» исчезла из Государственного исторического музея. Об этом в четверг, 24 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

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Отмечается, что икона находилась в фондохранилище. Лица, ответственные за хранение изображения, не смогли объяснить его отсутствие.

В музей прибыли сотрудники полиции, которые установили, что икону должны были выставить в составе экспозиции еще в декабре 2018 года, однако этого не произошло. По факту исчезновения «Богоматери Шуйской-Смоленской» начата проверка.

Икона была написана в Вологде. Она датируется второй половиной XVI века.

В декабре 2018 года шесть работ экспрессиониста Эдварда Мунка бесследно пропали из собрания Стенерсена в Норвегии. В музее исчезновение картин объяснить не смогли.

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