Пропавшее шесть лет назад полотно Пикассо нашли в Румынии

Картину художника Пабло Пикассо «Голова Арлекина», которую украли из Роттердамской художественной галереи шесть лет назад, обнаружили в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, передает ТАСС.

Полотно нашли двое граждан Нидерландов в уезде Тулча. Они доставили ее в голландское посольство. На данный момент расследуются обстоятельства произошедшего, а также устанавливается подлинность картины. Ее стоимость оценивается в 800 тысяч евро (около 60 миллионов рублей).

Картину Пикассо украли в 2012 году вместе с семью другими полотнами авторства Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. В 2013 году по делу о краже были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых Ольга Догару призналась, что сожгла картины, чтобы избавиться от улик, однако позже отказалась от своих слов. Ни одно из полотен до сих пор не удавалось найти.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. За свою жизнь создал около 20 тысяч работ.

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