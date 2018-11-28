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Картину Ренуара профессионально украли

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Пьер Огюст Ренуар. «Залив, море, зеленые скалы»

В Австрии объявили в розыск трех человек, подозреваемых в краже картины французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает Bloomberg.

Пейзаж «Залив, море, зеленые скалы» был украден 26 ноября из помещения аукционного дома Dorotheum в Вене. Как установлено с помощью записей с камер, мужчина вместе с двумя сообщниками зашли на второй этаж, где было выставлено полотно, затем вытащили его из рамы. Отмечается, что, «очевидно, профессиональное» трио разделилось и покинуло здание разными путями. При этом у двоих мужчин были с собой большие сумки для покупок.

Аукционный дом подтвердил кражу. Картину планировали выставить на торги 28 ноября. Ожидалось, что ее получится продать за сумму от 120 тысяч до 160 тысяч евро (135-180 тысяч долларов). «Залив, море, зеленые скалы» ранее продавали на аукционе Sotheby's в 1996 году за 56 538 долларов.

«Ужасно, что ее украли, однако я не думаю, что это будет замечено сообществом коллекционеров», отметил арт-дилер из Нью-Йорка Дэвид Норман. Он также отметил, что многие небольшие работы Ренуара вырезались из более крупных полотен.

Bloomberg отмечает, что торговля предметами искусства становится все более прибыльным делом для организованных преступных группировок. По информации Интерпола, продажа картин на черном рынке так же выгодна, как наркотиков и оружия. В базе данных агентства на начало марта насчитывалось 50 тысяч украденных полотен.

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