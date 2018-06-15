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Похищение картины Бэнкси попало на видео

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Картину художника Бэнкси «Охотники за тележками» украли с выставки в канадском Торонто. Об этом сообщает CBC News.

На кадрах с камер видеонаблюдения, распространенных местной полицией, видно, как мужчина в черной куртке, камуфляжной кепке и с платком на лице проник в помещение, снял картину со стены и беспрепятственно удалился. Отмечается, что грабитель действовал всего за несколько часов до официального открытия выставки.

Эксперты оценивают картину в 45 тысяч долларов. Телеканал отмечает, что всего на выставке представлено работ на 35 миллионов.

Проведение выставки не было одобрено самим Бэнкси.

Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, чья личность неизвестна. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

В феврале британец из города Кингстон-апон-Халл снял на видео мужчину, который может быть загадочным Бэнкси. Он попал в кадр недалеко от места появления последнего граффити.

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