Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании

Трафаретное граффити уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» признано самым любимым произведением искусства в Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет The Telegraph в среду, 26 июля.

«Девочка с шаром» появилась на стене типографии в восточной части Лондона 15 лет назад. Фреска была удалена со стены и продана на аукционе в 2014 году.

На втором месте оказалась «Телега для сена» Констебла. Третью строчку занял «Поющий дворецкий» Джека Веттриано. В список также вошли работы таких художников, как Уильям Тернер, Энтони Гормли, Лоуренс Стивен Лаури, Джон Уильям Уотерхаус и Питер Блейк.

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В опросе, проведенном компанией Samsung, приняли участие 2000 граждан Великобритании. Всего в список произведений искусства вошли 20 работ британских художников.

Первые граффити Бэнкси рисовал в Бристоле в начале 1990-х годов. Роберт Дель Ная родился в этом городе. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки Бэнкси появлялись в местах гастролей Massive Attack.

