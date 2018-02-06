Бэнкси попал на видео

SWNS TV / YouTube

Британец из города Кингстон-апон-Халл снял на видео мужчину, который может быть загадочным стрит-арт художником Бэнкси. Он попал в кадр недалеко от места появления последнего граффити, сообщает Daily Star.

На кадрах мужчина в бейсболке и солнцезащитных очках сидит в фургоне со смартфоном в руках. Как отмечает издание, в это же время в городе обнаружили три новых работы художника. Автор видео рассказал, что водитель вышел из фургона и направился к мосту, чтобы сфотографировать одно из граффити.

Личность Бэнкси до сих пор точно не установлена. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки художника появлялись в местах гастролей Massive Attack. Он предположил, что за маской граффитиста скрывается Роберт Дель Ная — один из основателей и участников группы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!