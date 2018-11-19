Закопанный в лесу бесценный клад оказался уловкой

Обнаруженное в Румынии полотно Пикассо оказалось подделкой. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Картину обнаружила голландская писательница Мира Фетику (Mira Feticu). Она утверждает, что около десяти дней назад получила анонимное письмо с информацией о местонахождении полотна Пабло Пикассо «Голова Арлекина». Шесть лет назад картину, стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро (около 60 миллионов рублей), украли из Роттердамской художественной галереи.

Писательница последовала инструкциям, которые давались в письме, и отправилась в Румынию. Полотно, завернутое в пластик, было закопано в лесу. В субботу, 17 ноября, румынские власти объявили о находке и начали расследование обстоятельств произошедшего.

На следующий день Фетику рассказала нидерландскому телевидению, что стала жертвой розыгрыша. По ее словам, после обнаружения картины она получила электронное письмо от двух бельгийских режиссеров, которые работают над проектом о знаменитом голландском копиисте Гиирте Яне Янсене. В нем было признание, что это они спрятали в лесу подделку и прислали ей анонимку с инструкциями, пишет BBC News.

Копии Гиирта Яна Янсена наводняли европейский арт-рынок на протяжении тридцати лет. Он выдавал свои работы за вновь найденные варианты полотен Пикассо, Матисса, Магритта, Дали, Шагала и других известных художников.

В 1994 году Янсен попался на фальшивом свидетельстве о подлинности одной из картин. Его арестовали, но так и не предъявили обвинение, поскольку ни одна галерея или частный коллекционер не признались, что купили фальшивку. За время следствия он успел написать автобиографию.

Картину Пикассо «Голова Арлекина» украли в 2012 году вместе с семью другими полотнами авторства Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. В 2013 году по делу о краже были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых утверждала, что сожгла картины, чтобы избавиться от улик, однако позже отказалась от своих слов. Ни одно из полотен до сих пор не удавалось найти.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. За свою жизнь создал около 20 тысяч работ.

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