Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы. Об этом во вторник, 30 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору, Подпорин признан виновным по части 2 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ»). Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Как уточняет «Интерфакс», государственное обвинение просило назначить вандалу наказание в виде трех лет колонии. В то же время защита настаивала на переквалификации его действий по более мягкому составу и наказании, не связанным с реальным лишением свободы.

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В марте сообщалось, что Третьяковская галерея намерена взыскать 20 миллионов рублей с Подпорина. Как пояснял юрисконсульт музея Евгений Мельников, именно во столько обойдется реставрация картины, стоимость которой составляет более миллиарда рублей.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая 2018 года перед самым закрытием музея. Подпорин прорвался в пустой зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну картины «Иван грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, кроме того, пострадала авторская художественная рама.

Вандал объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь», а также пожаловался на давление со стороны «всех», в том числе сотрудников Третьяковки.

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