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Повредившего картину Репина вандала отправят к психиатрам

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Игорь Подпорин

Испортившего картину Репина в Третьяковской галерее вандала Игоря Подпорина направят на психиатрическую экспертизу. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Анну Лубягину.

В беседе с журналистами Лубягина отметила, что не знает, на какую экспертизу — амбулаторную или стационарную, — направят ее подзащитного.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая перед самым закрытием музея. Подпорин прорвался в пустой зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну картины «Иван грозный и его сын Иван». В результате холст был порван в трех местах, кроме того, пострадала авторская художественная рама.

На допросе обвиняемый признался, что перед порчей картины выпил в буфете Третьяковки сто граммов водки и его «накрыло». Он рассказал, что считает Ивана Грозного причисленным к лику святых, и в его понимании картина оскорбляет чувства верующих.

В отношении Подпорина было возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), ему грозит до шести лет лишения свободы.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») написана русским художником Ильей Репиным с 1883 по 1885 год и в 1885-м приобретена основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора во время экспозиции «Общества передвижных художественных выставок». Полотно представлено в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

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