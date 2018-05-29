Напавшего на Третьяковку вандала арестовали за повреждение картины Репина

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест мужчины, испортившего картину «Иван грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Об этом во вторник, 29 мая, из Замоскворецкого суда Москвы сообщает корреспондент РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Игоря Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», — сказал судья Алексей Кавешников.

Полиция просила суд заключить Игоря Подпорина в СИЗО, поскольку дело переквалифицировано с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, по которой обвиняемому теперь грозит до шести лет заключения. Прокуратура ходатайство МВД поддержала.

Защита Подпорина просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения — домашний арест. «Подпорин признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям», — сказал его адвокат.

Ранее Подпорин заявил на заседании в суде, что не пил водку перед произошедшим. Он добавил, что давление на него оказали «все, включая сотрудников Третьяковки». Подсудимый объяснил нанесение повреждений полотну Репина тем, что «в картине все ложь».

Накануне директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова показала фотографию поврежденной вандалом картины. Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей.

Подпорин 26 мая сообщил, что совершил акт вандализма, выпив сто грамм водки в буфете Третьяковки. «Водку не пью, вот и накрыло чего-то», — отметил он.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» была повреждена Подпориным вечером 25 мая. Он разбил защитное стекло металлическим столбиком ограждения и испортил холст в трех местах в центральной части.

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