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Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»

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Игорь Подпорин

Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», не пил водку перед произошедшим. Об этом он заявил на заседании в Замоскворецком суде Москвы, передает «Интерфакс» во вторник, 29 мая.

«Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление», — подчеркнул Подпорин. Он добавил, что давление на него оказали «все, включая сотрудников Третьяковки».

Подсудимый объяснил нанесение повреждений полотну Репина тем, что «в картине все ложь».

Накануне директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова показала фотографию поврежденной вандалом картины. Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей.

Подпорин 26 мая сообщил, что совершил акт вандализма, выпив сто граммов водки в буфете Третьяковки. «Водку не пью, вот и накрыло чего-то», — отметил он.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» была повреждена Подпориным вечером 25 мая. Он разбил защитное стекло металлическим столбиком ограждения и испортил холст в трех местах в центральной части.

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Предыстория: Третьяковская галерея показала поврежденную картину Репина
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