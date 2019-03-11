У повредившего картину Репина вандала потребуют 20 миллионов рублей

Третьяковская галерея намерена взыскать 20 миллионов рублей с Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 марта.

Как пояснил юрисконсульт музея Евгений Мельников, именно во столько обойдется реставрация картины, стоимость которой составляет более миллиарда рублей. «По идее, мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы», — отметил он.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая 2018 года перед самым закрытием музея. Подпорин прорвался в пустой зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну картины «Иван грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, кроме того, пострадала авторская художественная рама.

Вандал объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь», а также пожаловался на давление со стороны «всех», в том числе сотрудников Третьяковки.

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