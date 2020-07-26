Мать похищенного из роддома младенца раскрыла детали инцидента

Мать младенца, похищенного из роддома в городе Сальске Ростовской области, Наталья Русикова раскрыла детали инцидента. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она рассказала, что женщина постучала в окно палаты и просила позвать сестру, у которой якобы родился ребенок. Когда Русикова поняла, что родственницы незнакомки в больнице нет, она вернулась к себе и услышала шум рядом со своей кроватью. «Разворачиваюсь, смотрю — эта женщина у кровати стоит. Я ей говорю: "А как вы тут оказались?" <...> Она промолчала», — рассказала собеседница телеканала.

Затем Русикова вышла из палаты и направилась в уборную. Спустя несколько минут она осознала, что незнакомка может навредить ребенку. Когда она вернулась в палату, младенца уже похитили. Мать ребенка предположила, что ее ввели в гипноз.

Ранее сообщалось, что похищенного младенца вернули родителям. Известно, что полицейские задержали в селе Яшалты (Калмыкия) подозреваемую в похищении ребенка из роддома Ростовской области. Telegram-канал Baza отметил, что ей оказалась Елена Линник. У нее произошел выкидыш, после чего женщина пошла в роддом и хотела украсть новорожденного ребенка.