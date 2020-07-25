Задержана подозреваемая в похищении новорожденного из российского роддома

Полицейские задержали в селе Яшалты (Калмыкия) подозреваемую в похищении ребенка из роддома Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале 112 в субботу, 25 июля.

Сейчас с похитительницей работают сотрудники правоохранительных органов. Новорожденного в скором времени вернут родителям, говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что неизвестный выкрал мальчика из палаты родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района.

В марте 33-летняя россиянка похитила ребенка из роддома в Йошкар-Оле, чтобы подтвердить мужу собственную беременность, о которой говорила ранее. Полицейские нашли пропавшую девочку через несколько часов после случившегося и вернули родителям. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело.