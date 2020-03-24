Появились подробности похищения новорожденной девочки из российского роддома

Подозреваемая в похищении ребенка из роддома в Йошкар-Оле женщина проникла в здание из соседнего корпуса через общий подвал. Подробностями происшествия поделилась министр здравоохранения Республики Марий Эл Марина Панькова, передает РИА Новости.

Панькова уточнила, что женщина попала через подвал в хирургический корпус, а вышла через служебный вход. По ее словам, похитительница была одета в такой же халат, какие носят пациентки. Она добавила, что подобный случай произошел в перинатальном центре впервые.

Глава регионального минздрава также сообщила, что ребенок полностью здоров, его поместили в детскую городскую больницу, мать будет находиться вместе с ним. Их выпишут в ближайшее время.

О пропаже новорожденной девочки из перинатального центра в Йошкар-Оле стало известно 23 марта. Девочку похитили, пока матери не было в палате, она вышла на процедуры.

24 марта похитительницу задержали. По факту похищения ребенка возбудили уголовное дело по статьям 126 («Похищение несовершеннолетнего») и по статье 293 УК («Халатность»).

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