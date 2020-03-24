Задержана подозреваемая в похищении новорожденного из российского роддома

В Марий-Эл задержали женщину по подозрению в похищении младенца из роддома в Йошкар-Оле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

33-летнюю похитительницу удалось установить при содействии главного врача и медицинского персонала роддома. По месту проживания подозреваемой найдена девочка. Она здорова. Ребенка вернули родителям.

СКР опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео, на котором врачи осматривают похищенную девочку.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В ходе поисков оперативники тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. Свидетели утверждают, что видели в роддоме постороннюю женщину, уточняет РИА Новости.

После похищения младенца было возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего») и статье 293 УК РФ («Халатность»).

23 марта сообщалось о пропаже ребенка, пока матери не было в палате. Женщина ушла на процедуры, а вернувшись, обнаружила, что новорожденной девочки нет. Роддом находится на карантине.

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