В российском роддоме похитили новорожденную девочку

В Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) похитили из роддома новорожденную девочку, пока матери не было в палате. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.

По предварительным данным ведомства, похищение произошло днем 23 марта. Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а вернувшись, обнаружила, что ребенка нет. Свидетели рассказали, что видели неизвестную женщину, которая не лежала в больнице.

В пресс-службе организации «Ленте.ру» уточнили, что роддом, где произошло похищение, находится на карантине. По словам пресс-секретаря Екатерины Корольчук, похищенная девочка родилась несколько дней назад.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК ( «Похищение несовершеннолетнего»), а также части 1 статьи 293 УК («Халатность»). К поискам подключились местные поисковые отряды организации «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что жительница Солнечногорска Московской области обвинила мужа-норвежца в похищении трехмесячного ребенка. Как стало известно РЕН ТВ, в ноябре 2019 года у пары родилась дочь, которую женщина якобы захотела оставить в роддоме. Узнав об этом, муж обратился в комиссию по делам несовершеннолетних. Он также обвинил жену в злоупотреблении алкоголем. Мужчина хочет воспитывать ребенка без участия матери, но готов разрешить ей видеться с сыном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru