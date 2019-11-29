В Москве продали ребенка через интернет и захотели его вернуть

В Москве 22-летняя уроженка Киргизии родила ребенка и передала его семейной паре, с которой познакомилась в интернете, за 150 тысяч рублей. Позднее женщина заявила о похищении новорожденного, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, с покупателями своего ребенка, 35-летней Галиной и 34-летним Эрмеком, уроженка Киргизии познакомилась в интернете в 2018 году. Когда у женщины отошли воды в августе 2019 года, она позвонила семейной паре, которая отвезла ее в родильный дом.

После родов иностранке пришлось на две недели остаться в больнице из-за возникших осложнений, ребенка она добровольно передала Галине и Эрмеку. Вскоре после выписки женщина потребовала вернуть ей младенца и написала заявление о его похищении, «на что Галина ответила, будто мальчик носит их фамилию, а роженица не способна ухаживать за малышом».

Уточняется, что женщина не планировала воспитывать ребенка и договорилась с Галиной и Эрмеком о его продаже. Те передали ей не менее 150 тысяч рублей при личной встрече. Возбуждено уголовное дело, всех троих участников сделки задержали.

Ранее в Нижегородской области местная жительница попыталась через посредницу по поддельным документам продать своего новорожденного ребенка. Женщину задержали.

В январе сообщалось о жительнице Хабаровска, которая подарила новорожденную дочь подруге из-за нехватки денег и была приговорена к трем годам лишения свободы условно.

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