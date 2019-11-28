Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете

Полиция округа Майами-Дейд, штат Флорида, США разыскивает автора объявления на сайте Craiglist, который собирался продать новорожденного ребенка за 500 долларов (32 тысячи рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

«Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорилось в объявлении, которое появилось на сайте 22 ноября.

В нем отмечалось, что автор «не хочет, чтобы его осудили за нежелание растить детей».

В настоящее время объявление удалено. Полиция ведет расследование с целью установить, было ли оно реальным и кто был его автором. Сотрудники правоохранительных органов допросили подозреваемую женщину, но она отрицает участие в создании публикации.

Чтобы выследить преступника, полицейские намереваются проверить данные с компьютеров. Автор объявления, предположительно, работает в «департаменте детства и семьи» и заявляет, что живет в «тихом престижном районе».

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Фуцзянь продал ребенка и потратил выручку на подарки стримершам. Мужчина утверждает, что после исчезновения жены ему приходилось воспитывать детей в одиночку: ему не хватало денег, поэтому он решил избавиться от детей.

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