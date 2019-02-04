Родители продали двухлетнего сына и поделили деньги

Китайские правоохранительные органы отыскали трехлетнего мальчика, которого родители около года назад продали чужой семье за 120 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ребенок с восьми месяцев жил у бабушки и дедушки. Во время одного из визитов родители забрали его и в январе 2018 года за плату отдали незнакомой семейной паре для усыновления. Вырученные деньги супруги поделили поровну.

В декабре прошлого года дедушка мальчика навещал сына в тюрьме. Там он узнал, что случилось с внуком. После его жалобы полиция отыскала ребенка у приемных родителей. Тест ДНК подтвердил его родство с дедушкой.

Приемные родители задержаны, а отцу и матери мальчика грозит уголовное наказание. По китайским законам, торговля детьми карается тюремным заключением на срок от пяти до десяти лет, однако известны случаи, когда за это деяние приговаривали к смертной казни.

Мальчика вернули его бабушке и дедушке. «Как они могли быть столь жестоки? — говорит дедушка ребенка о своем сыне и его бывшей жене. — Если им не по карману растить ребенка, его могли бы содержать моя жена и я. Как можно было его продать?»

В 2018 году популярный гонконгский актер Джордан Чань признался, что много лет назад родители с его подачи отдали одного из его братьев на усыновление за деньги. Позднее он пытался его найти, но так и не смог.

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