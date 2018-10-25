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Популярный актер продал брата за бесценок и пожалел

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Популярный гонконгский актер Джордан Чань (Jordan Chan) признался, что много лет назад родители с его подачи отдали одного из его братьев на усыновление за деньги. Об этом сообщает AsiaOne.

Чань родился в бедной сельской семье в китайской провинции Гуандунь. Родители с детства заставляли его работать в поле и следить за скотом. Чтобы мальчик не убежал играть, отец сажал его на цепь. Когда семья перебралась в Гонконг, ему пришлось бросить школу и жить в трущобах. Семье часто не хватало денег даже на еду.

Однажды будущий актер предложил отдать младшего брата на усыновление. Он полагал, что тому будет лучше в богатой приемной семье, а им не помешают деньги, которые можно выручить таким образом. Идея привела родителей Чаня в ужас. Они избили его, но позднее согласились, что другого выхода нет.

Им удалось найти богатую семью, которая согласилась заплатить за ребенка три тысячи гонконгских долларов (25 тысяч рублей). Актер утверждает, что до сих пор сожалеет о своей роли в этой сделке. Когда он подрос, то пытался найти потерянного брата, но так и не смог.

В марте сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, сотрудник полиции помог женщине отыскать сестру-близнеца, которую она не видела 36 лет. Из-за бедности родители отдали их на удочерение через 16 дней после рождения.

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