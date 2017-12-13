Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках

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В Китае состоялась свадьба двух пар идентичных близнецов. Об этом сообщает The Mirror.

Чжэн Дашуан (Zheng Dashuang) и Чжэн Сяошуан (Zheng Xiaoshuang), которым по 26 лет, расписались с 23-летними Лян Цзин (Liang Jing) и Лян Цин (Liang Qing). Обе пары надели одинаковые наряды: женихи вышли в темных костюмах, кепках и красных бабочках, а невесты — в белых платьях и с одинаковыми прическами. Они накрасили губы красной помадой под цвет бабочек их избранников.

Семьи женихов и невест знакомы уже десять лет. Свадьба состоялась 3 декабря в городе Дацин, провинция Хэйлунцзян. Видео с церемонии стало вирусным в китайских соцсетях и дошло до западных СМИ.

Если один из мужей заподозрит свою жену в измене, то генетический тест не позволит определить, кто из братьев — настоящий отец ребенка из-за сходства их ДНК, отмечает The Mirror.

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