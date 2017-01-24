Потратившие 250 тысяч долларов на пластику близнецы пожалели о своем сходстве

Близнецы из города Перт (Австралия), которые потратили более 250 тысяч долларов США на пластические операции, пожалели о том, что стали копией друг друга. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летние Анна и Люси Десинк (Anna and Lucy DeCinque) решили сделать свой внешний вид идентичным и обратились для этого к пластическим хирургам. В результате женщины, которые одновременно встречаются с одним мужчиной, сделали увеличение груди, губ и так далее. Также австралийки сделали одинаковый перманентный макияж, косметические процедуры с использованием лазера и другие.

«То, что раньше казалось нам милым, теперь кажется уродливым», — сказали близнецы. Теперь женщины пытаются вернуть свою индивидуальность и внешний вид, как до операционного вмешательства.

Ранее в январе стало известно, что жительница Нью-Йорка (США) потратила более 62 тысяч долларов на пластические операции, чтобы выглядеть моложе. Ради этой цели 45-летняя Мануш Васкес (Manoush Vasquez) перенесла 36 пластических операций.