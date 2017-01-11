Поклонница пластики потратила 62 тысячи долларов на омоложение

Жительница Нью-Йорка (США) потратила более 62 тысяч долларов на пластические операции, чтобы выглядеть моложе. Об этом пишет Daily Mail.

45-летняя Мануш Васкез (Manoush Vasquez) перенесла 36 пластических операций, в том числе шесть раз увеличивала грудь, изменяла разрез глаз, убирала носогубные складки, три раза делала ринопластику и так далее. По ее словам, каждый раз смотря в зеркало, она размышляет об оставшихся несовершенствах своей внешности.

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Несмотря на отрицательную реакцию родственников, возлюбленных и хирургов, некоторые из которых отказывали женщине в дальнейших вмешательствах, Васкез планирует продолжить операции. «Я бы предпочла полностью изменить себя пластической хирургией, чем постареть. По-моему, старение — это генетическая болезнь», — сказала она.

В декабре 2016 года стало известно, что 25-летняя Банни Смит потратила более 15 тысяч долларов, чтобы стать похожей на американскую супермодель Беллу Хадид. Она показывала снимок манекенщицы своему пластическому хирургу, чтобы продемонстрировать желаемый результат.

