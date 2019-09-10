Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp

Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение. Об этом во вторник 10 сентября «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, 13 августа живущему в Москве мужчине в группе «Реклама онлайн» с одного из номеров пришло пять сообщений, в которых были фотографии с предложением купить несовершеннолетнего ребенка.

Следователи и сотрудники полиции проводят совместную проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным источника «Ленты.ру», сообщения рассылались с помощью мессенджера WhatsApp.

2 августа сообщалось, что жительница Нижегородской области была приговорена к пяти годам колонии за попытку продать своего ребенка через посредника.

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