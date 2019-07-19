Грузинский суд освободил подозреваемую в торговле детьми украинку

Городской суд Тбилиси прекратил уголовное преследование гражданки Украины Юлии Сусляк, которую в Грузии обвиняют в торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает издание «Эхо Кавказа».

Сусляк была освобождена в зале суда. По словам адвоката, женщину освободили из-за невозможности доказать ее вину в преступлении. Следствие в свою очередь заявляет, что дальнейшее расследование дела в Грузии представляется невозможным и его материалы будут переданы украинской прокуратуре.

Сама Сусляк назвала дело против себя сфабрикованным. По ее словам, она сотрудничала со следствием, которое, пользуясь ее незнанием грузинского законодательства, пыталось уговорить Сусляк признать свою вину.

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Дело Сусляк разгорелось в апреле этого года. Украинка в сопровождении 10 детей прилетела в Грузию из России, откуда собиралась отправиться в Абхазию, где ее должен был встретить супруг, украинский бизнесмен Юрий Сусляк. Однако правоохранительные органы Грузии посчитали подозрительным, что четверо из десяти сопровождавших женщину детей были рождены в один год. 25 апреля ее задержали и предъявили обвинение в торговле детьми. Сусляк обвинение отрицала, говоря, что шестеро ее детей рождены от суррогатных матерей.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в Грузию свой личный самолет, чтобы вернуть всех детей на территорию Украины. Решение о возвращении детей было принято после встречи представителей следственных органов Грузии со специальным представителем президента Украины Миколой Кулеба.

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