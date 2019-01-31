Россиянка не сумела прокормить ребенка и отдала его подруге

Жительница Хабаровска подарила новорожденную дочь подруге из-за нехватки денег и была приговорена к трем годам лишения свободы условно по части 2 статьи 127.1 УК («Торговля людьми — иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»), сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как установил суд, 14 сентября прошлого года 23-летняя женщина родила в больнице девочку. Она рассказала своей 26-летней знакомой, что ребенок не запланирован, а сама она находится в тяжелом финансовом положении, уже являясь матерью-одиночкой и воспитывая ребенка без мужа. Ее знакомая, также будучи матерью-одиночкой, предложила ей передать ребенка и обещала воспитывать девочку как свою.

18 сентября хабаровчанка написала отказ от дочери, а ее знакомая обратилась в несколько государственных органов, чтобы зарегистрировать младенца, которого якобы родила суррогатная мать. Однако об этом стало известно правоохранительным органам.

Девочку изъяли у матери и поместили в специализированный дом ребенка.

Ранее в январе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям, с фашистами. Как заявил глава РПЦ на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России в Москве, «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии». Он также призвал вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

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