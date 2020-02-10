Россиянка обвинила мужа-иностранца в похищении ребенка

Жительница Солнечногорска Московской области обвинила мужа-иностранца в похищении трехмесячного ребенка. Мужчина с младенцем живет в элитном отеле в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 22-летняя россиянка вышла замуж за 36-летнего мужчину из Норвегии год назад. В ноябре 2019 года у них родился сын, которого женщина якобы отказалась забирать из больницы. Узнав об этом, ее муж обратился в комиссию по делам несовершеннолетних в Солнечногорске. Норвежец обвинил жену в злоупотреблении алкогольными напитками.

В комиссии по делам несовершеннолетних недавно переехавшему в Москву мужчине разрешили забрать ребенка в семью, а мать обязали пройти обследование на употребление наркотических и психотропных веществ. Та, в свою очередь, обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка.

По информации телеканала, мужчина проживает с трехмесячным младенцем в отеле в центре Москвы, а его жена снимает номер в соседней гостинице. Норвежец хочет воспитывать ребенка без участия матери, но готов разрешать ей видеться с сыном.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку. Однако позднее «похитительница» привела ребенка в полицию и объяснила, что забрала его из дома, где пьяная мать девочки ругалась со своим сожителем. Она утверждает, что была приглашена на праздник одним из знакомых жильцов дома. На мать девочки составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru